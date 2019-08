Diese zwei Fischer sind hier laut indischer Armee am Montag in Lebensgefahr geraten - der Fluss Tawi im Norden Indiens war ganz plötzlich enorm angestiegen. Die beiden konnten sich auf einer Staumauer zwischenzeitlich retten. Aber von dort schien kein Ausweg mehr. Dann aber erschien ein Hubschrauber der indischen Luftstreitkräfte. Und die beiden Männer in Not können angeseilt und schließlich gerettet werden. Ein Verwaltungsmitarbeiter von Süd-Jammu sagt: O-Ton: "Die Rettungsaktion dauerte schon zwei Stunden. Dann wurde uns klar, dass es wichtig war, sie mit einem Hubschrauber zu retten. Wir haben also die Streitkräfte kontaktiert, und die waren dann in der Lage, uns zu helfen und die beiden erfolgreich zu retten." Einer der beiden Geretteten zeigte sich besonders dankbar: "Wir danken den Rettungskräften sehr! Unsere Kinder werden ihnen auch danken! Denn wir sind am Leben." Starke Regenfälle sind in Indien zu dieser Jahreszeit, der Regenzeit, wichtig. Aber extreme Wetterereignisse führen auch hier zu teil dramatischen Folgen.