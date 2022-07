STORY: Dramatische Rettungsaktion in der chinesischen Provinz Henan. Nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen der vergangenen Tage war eine Autofahrerin in eine lebensbedrohliche Lage geraten. Die Rettungskräfte konnten sie in Sicherheit bringen. In den letzten Wochen haben historische Regenfälle und Überschwemmungen in Südchina eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ganze Städte wurden zerstört, mehrere Hunderttausend Menschen mussten bereits ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben von staatlichen chinesischen Medien sind bereits über 100 Flüsse im Süden des Landes übergelaufen. Das öffentliche Leben ist in Dutzenden Städten zum Erliegen gekommen. Schulen mussten geschlossen, der öffentliche Nahverkehr eingestellt werden. Die Staatsmedien schreiben von den höchsten Niederschlägen seit über einem halben Jahrhundert. Eine Besserung der Lage ist zunächst nicht in Sicht. Laut Vorhersagen von Meteorologen werden die extremen Wetterbedingungen in China bis August anhalten.

