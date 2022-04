STORY: Erleichtert winkt der alte Mann aus dem kleinen Fenster des Hilfsflugzeuges. Er hat es geschafft, gemeinsam mit dieser Mutter und ihrem Sohn ist er ist dem Grauen des Krieges entkommen – dank der Luftbrücke, die die Organisation „Ukraine Air Rescue" auf die Beine gestellt hat. Insgesamt fünf Piloten fliegen regelmäßig von Mainz aus nach Rzeszow in Polen. Hobbypilot Rene Laumann ist einer von ihnen und war bei dem Flug am Mittwoch dabei: „Ja, wir fliegen heute rüber nach Polen, wir haben eine Hilfslieferung dabei für die Ukraine, hauptsächlich Medikamente, und auf dem Rückweg werden wir Passagiere mitnehmen, nach Bonn-Hangelar ausfliegen, Passagiere, die auf dem Landweg so normal nicht transportiert werden können, weil es denen gesundheitlich eben sehr schlecht geht.“ Früh morgens beladen freiwillige Helfer in Mainz die Kleinflugzeuge mit Medikamenten, Insulin, Verbandsmaterial. Rund dreieinhalb Stunden dauert der Flug – ein LKW würde für die gleiche Strecke über einen Tag brauchen. Silke Hammer ist die Sprecherin der Initiative: „Tatsächlich haben wir 20 Flüge schon gemacht. Wir haben auch ca. 20 Personen rausgeholt. Das waren immer hilfsbedürftige Menschen, kranke Menschen. Heute fliegen wir einen Schlaganfallpatienten nach Köln“ Die Hilfsorganisation steht immer wieder vor großen Herausforderungen. Der Flughafen, den sie anfliegen, ist auch ein großer Nato-Stützpunkt, wie Flugplaner Travis Kelley erklärt: „Wir sind nicht so gern gesehen als kleine Flieger da. Das muss alles angeordnet sein. Das haben wir auch mit dem Flughafen da ausgemacht. Es stehen in engem Kontakt mit denen, damit alles glattläuft.“ Auf dem rund 1.000 Kilometer entfernten Flughafen in Polen entladen die freiwilligen Helfer die Hilfsgüter aus der fast 50 Jahre alte Piper von Pilot Rene Laumann Am Boden warten bereits ukrainische Geflüchtete darauf, an Bord zu gehen. Am Mittwoch sind es Menschen mit Mobilitätsproblemen sowie eine Mutter und ihr taubblinder Sohn. Die Piloten werden sie zu einem Flughafen in Bonn fliegen, wo sie weitere Unterstützung erhalten werden.

Mehr