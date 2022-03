STORY: Äußert selten bekommt man sie zu Gesicht - in Mexiko hatten Anwohner nun die seltene Gelegenheit, eine Blick auf einen echten Zwergschwertwal zu werfen. Freiwillige taten sich zusammen, um den Meeressäuger in Sicherheit zu bringen, zuvor hatten sie ihn im seichten Wasser an der Küste von Yucatan gefunden. In einer großen Wanne wartete der Zwergschwertwal dann auf eine tierärztliche Untersuchung. Victoria war an der Rettung beteiligt: "Als erstes mussten wir den Zwergschwertwal wegbringen, denn am Fundort gab es viele Felsen und Steine. Wir haben ihn auf einen LKW geladen und es hierher gebracht, an einen kleineren Strand." Nach Angaben eines Meeresbiologen von der Autonomen Universität Yucatan schien das Tier Atemprobleme zu haben. "Wir müssen sehen, ob wir es nach einer Behandlung wieder in die Freiheit entlassen können." Trotz des Namens haben Zwergschwertwal keine Ähnlichkeit mit dem großen Namensvetter, dem Schwertwal. Sie gehören außerdem zur Familie der Delfine. Manchmal werden sie auch als Zwerggrindwale bezeichnet.

