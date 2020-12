Da geht's lang! Diese beiden Wildhüter in Kenia sind auf der Suche nach Giraffen. Nach heftigen Regenfällen war es zu Überschwemmungen gekommen, die einige der Tiere auf einer Insel einschlossen. Die selten gewordenen Rothschild-Giraffen drohten im Wasser des Boringo Sees im Westen Kenias zu ertrinken. Der Kenya Wildlife Service, die US-Organisation Save Giraffes Now und der Northern Rangelands Trust starteten eine Rettungsaktion. Die Tiere wurden in ein Schutzgebiet gebracht. Dort sind sie dann auch in Sicherheit vor Wilderern.

