Wochenlang hielt ihre Geschichte die ganze Welt in Atem, nun soll es eine Serie über sie geben. Über das Schicksal des zwölfköpfigen Fußballteams und seines Trainers, die im Juni und Juli 2018 siebzehn Tage lang in einer Höhle in Thailand eingeschlossen waren. Am Dienstag sagte eine Sprecherin von Netflix, der Streaming-Dienst habe sich die Rechte an einer Mini-Serie über die Rettung der Jungen gesichert. Werachon Sukondhapatipak, Sprecher der Rettungsmission, sagte in Bangkok, seine und andere Organisationen hätten sich sehr bemüht, um die Fußballmannschaft bei der Entscheidung zu beraten, an wen sie die Rechte geben sollten. Geld und Nutzen seien dabei nicht die ausschlaggebenden Gründe gewesen. "Wir hoffen, dass sie in der Lage sein werden ein normales Leben zu führen und sich auch ihrer Rolle bewusst zu sein. Wenn sie in der Zukunft dann mehr als genug haben, können sie auch an andere etwas weiter geben." Die Jungen und ihr Trainer hatten die Firma 13 Thamluang gegründet. Bisher erschienen bereits zwei Bücher über die Rettungsaktion, die Dreharbeiten für einen Spielfilm mit dem Namen "Die Höhle" wurden im Dezember beendet.