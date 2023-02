STORY: Endlich da. Die unbemannte Rettungs-Kapsel Sojus MS-23 ist nach einem rund zweitägigen Flug am Sonntag an der internationalen Raumstation, ISS angekommen. Die Mission MS-23 war nötig geworden, weil die bereits an der ISS angedockte Raumfähre MS-22 ein Leck hat. Es wird vermutet, dass es durch eine Kollision mit einem Mikrometeoriten verursacht wurde. Durch die austretende Flüssigkeit am Kühlsystem wurde die Rückkehr von zwei russischen und einem US-amerikanischen Astronauten umgeplant, weil zu riskant. Die Besatzungsmitglieder sollten eigentlich ihre Mission schon im März beenden. Nun werden sie mit der MS-23 zur Erde fliegen und die beschädigte Kapsel soll unbemannt auf die Erde zurückkehren.

