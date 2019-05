Bei einem Bootsunglück auf der Donau in Budapest sind am Mittwoch mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehr als ein Dutzend Personen werden noch vermisst, wie die Polizei mitteilte. Das mit Touristen besetzte Boot war am Abend mit einem anderen Ausflugsboot zusammengestoßen und daraufhin gekentert. Nach Angaben der Polizei waren 33 Touristen aus Südkorea und zwei ungarische Besatzungsmitglieder an Bord. Der Flusspegel der Donau ist nach Regenfällen gestiegen, die Strömung ist stark mit vielen Strudeln. Das erschwere den Einsatz, sagte ein Rettungstaucher im staatlichen Fernsehen. Die Wassertemperatur liegt bei nur zehn bis zwölf Grad. Rettungskräften zufolge konnten bisher sieben Personen lebend geborgen werden. Die Rettungsaktion mit Booten und Tauchern im Zentrum der ungarischen Hauptstadt lief auf Hochtouren, dutzende Rettungsfahrzeuge waren an den Ufern der Donau zu sehen. Laut eines Regierungssprechers wolle Südkorea Rettungskräfte und Militärspezialisten nach Ungarn senden, um bei der Rettung zu helfen und den Angehörien beizustehen. Laut der Behörden seien die Chancen jedoch immer geringer die Vermissten noch lebend zu finden, je mehr Zeit verginge.