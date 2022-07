STORY: Kürzlich am Strand von Valencia. Ein Junge war von Wellen und Strömung des Mittelmeers erschöpft und abgetrieben worden. Doch Dank dem Einsatz einer Rettungsdrohne war Hilfe schnell vor Ort. Drohnen-Pilot Miguel Angel Pedrero beschreibt den Notfalleinsatz: "Als wir ankamen, sahen wir den Jungen, der sich in einem sehr schlechten Zustand befand und fast keine Kraft mehr hatte. Also schickte ich ihm die Rettungsweste. Wegen der großen Wellen war es schwierig, ihn zu erreichen, aber schließlich gelang es uns. So blieb er sicher an der Oberfläche, bis die Küstenwacht ihn dann mit dem Jetski erreichte." Nach seiner Rettung wurde der 14-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, das er am Folgetag wieder verlassen konnte. Die vollen Sommerstrände an der Küste von Valencia bergen immer wieder Risiken, die unter anderem durch das Meer, den Wind und die Wellen mit sich kommen. Aber seit 2017 werden die spanischen Rettungsschwimmer in der Stadt Sagunto nördlich von Valencia mit Rettungsdrohnen ausgestattet. Insgesamt arbeiten mehr als 30 Rettungsdrohnen-Piloten an 22 spanischen Stränden.

Mehr