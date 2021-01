Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs mit 62 Menschen an Bord über der Javasee haben Rettungskräfte die Flugschreiber geortet. Wie die Flugsicherheitsbehörde mitteilte, sollen die beiden Geräte in Kürze geborgen werden. Die Suche konzentrierte sich Polizeiangaben zufolge auf ein Gebiet vor der Küste von Jakarta. Dort waren bereits Teile des Flugzeugrumpfs, ein Teil eines Reifens und eine Turbine gefunden worden. Auch Überreste von Opfern des Absturzes konnten die Rettungsmannschaften bergen. Die Angehörigen geben nun DNS-Proben, damit die Opfer identifiziert werden können. Auch die Frau von Rafiq Yusuf Al Idrus war an Bord der Maschine. O-TON RAFIQ YUSUF AL IDRUS, ANGEHÖRIGER: "Das letzte Mal kontaktierte sie mich um 14:05 Uhr. Auf WhatsApp lachte sie noch und sagte, sie sei schon an Bord, es habe eine Durchsage gegeben, dass die Wetterbedingungen nicht gut seien. Dann sagte ich: Bitte bete ganz viel." Die Maschine vom Typ Boeing 737-500 war am Samstag bei starkem Regen in Jakarta gestartet. Kurz darauf riss der Funkkontakt ab. Nach Angaben des Verkehrsministeriums war der Pilot aus unbekannten Gründen in nordwestlicher Richtung von der planmäßigen Route abgewichen. Unter den 50 Passagieren und 12 Besatzungsmitgliedern mit ausschließlich indonesischer Staatsangehörigkeit waren auch zehn Kinder. Die Ermittler hoffen nun, dass die Flugschreiber Aufschluss über die Unglücksursache geben.

