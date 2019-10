Zehntausende Soldaten und Rettungskräften sind am Montag in Nagano im Einsatz gewesen, nachdem der heftige Taifun mit dem Namen Hagibis am Wochenende mit gewaltigen Niederschlägen über das Land gefegt war. Der Tropensturm hat dadurch zu schlimmen Überschwemmungen geführt. Dutzende Menschen kamen ums Leben, viele werden noch vermisst. Einige Menschen verbrachten die Nächte in Notunterkünften. Mit am schlimmsten betroffen war die Gegend von Nagano, rund 250 Kilometer nordwestlich von Tokio. "Alle vier Personen in meiner Familie sind in Sicherheit, aber die Autos und landwirtschaftlichen Geräte sind alle zerstört." "Als ich gestern hier ankam, war der Wasserstand über ein Meter hoch und dieser Ort sah aus wie ein Meer. Ich arbeite in dieser Gegend und denke, dass hier in nächster Zeit recht wenig funktionieren wird." Der Taifun Hagibis war am Samstagabend auf Japans Hauptinsel Honschu getroffen und hat neben den Überflutungen von vielen Landesteilen unter anderem auch für einen absoluten Stillstand in der Hauptstadt Tokio gesorgt.