Das Coronavirus breitet sich in Lateinamerika rasant aus. Nach einer Reuters-Zählung beläuft sich die Zahl der Coronavirus-Fälle in Süd- und Mittelamerika inzwischen auf fast zwei Millionen und die der Toten auf gut 90.000. In Brasilien überschritt die Zahl der Infektionen die Grenze von einer Million. Das Land verzeichnet nach den USA weltweit die meisten Ansteckungen und Todesfälle. Knapp 49.000 Menschen sind hier inzwischen an dem Virus gestorben. Auch Mexiko ist schwer getroffen. Dort stieg die Zahl der Corona-Toten nach Angaben des Gesundheitsministeriums binnen eines Tages um 647 auf über 20.000 gestiegen. Ferner wurden 5030 Neuinfektionen bestätigt, die Gesamtzahl beträgt nunmehr offiziell 170.000. Menschen in ländlichen Regionen Perus haben es schwer. Ein Video, das in der Nähe eines Krankenhauses in Trujillo gedreht wurde, zeigt einen auf dem Bürgersteig liegenden Mann, der mutmaßlich an COVID-19 leidet. Das medizinische Personal weigert sich, ihm zu helfen. Menschen außerhalb des Krankenhauses flehten um Hilfe, es fehlt an Platz in den Hospitälern. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle in Peru lag am Mittwoch bei über 240.000 und übertraf damit die Zahl in Italien. Der peruanische Präsident Martin Vizcarra sagte jedoch, dass die Ansteckungsrate zurückgegangen sei, womit der die Wiederaufnahme einiger wirtschaftlicher Aktivitäten begründete. Der WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus sagte am Freitag, dass die Hälfte aller Neuinfektionen auf der Welt auf dem amerikanischen Kontinent festgestellt wurden. Eine Besserung ist vorerst nicht in Sicht.