Die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci sind mit dem Landesverdienstorden von Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer lobte die Verdienste der beiden Mediziner am Mittwoch bei einer Feierstunde in der Staatskanzlei in Mainz: "Sie sahen nicht die Widerstände und Risiken. Sie sahen sie vielleicht, aber Sie sind sie bewusst eingegangen. Sie hatten tiefes Vertrauen in die Wissenschaft und Ihre eigene Forschung und sie spürten auch die Verpflichtung in dieser aufziehenden, globalen Krise, alles daranzusetzen, um den Menschen schnellstmöglich zu helfen." Biontech hat weltweit den ersten SARS-CoV2-Impfstoff entwickelt, der offiziell zugelassen wurde. Er basiert auf Forschungsarbeiten zum Thema mRNA, die die zwei Wissenschaftler bereits vor der Pandemie durchgeführt haben. Der Landesverdienstorden ist die höchste Auszeichnung, die Rheinland-Pfalz zu vergeben hat. Biontech hat den Firmensitz in der Landeshauptstadt Mainz.

