Am Sonntag hat eine kalifornische Bundesrichterin die Sanktionen der US-Regierung gegen WeChat mit einer einstweiligen Verfügung ausgesetzt. Die chinesische Kommunikations-App bleibt damit weiterhin für US-amerikanische Nutzer downloadbar. US-Präsident Donald Trump wollte, dass die App ab Montag auf den Plattformen wie dem Apple-App-Store oder bei Google blockiert wird, da die US-Regierung vermutet, dass das Programm Informationen der Nutzer an die chinesischen Behörden weitergibt. Die Richterin war hingegen der Meinung, dass die Blockierung von WeChat den Usern eine wichtige Plattform der Kommunikation entzieht und damit das Verfassungsrecht auf Redefreiheit verletzt sei. WeChat hat in den Vereinigten Staaten mehrere Millionen Nutzer. Dabei handelt es sich überwiegend um Personen, die auf diesem Weg mit ihren Verwandten und Freunden in China in Kontakt bleiben wollen.

