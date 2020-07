Riesenfund im Karibischen Meer. Costa Ricas Behörden haben am Wochenende drei Tonnen Kokain sichergestellt. In zwei Operationen habe man laut Angaben eines Sprechers 3.300 Kilogramm der Droge auf jeweils zwei Booten gefunden. Dabei habe man sieben Kolumbianer und einen Honduraner festgenommen, die jeweils vermutlich aus Kolumbien gekommen waren. Zentralamerika ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Transitpunkt für illegale Drogen. Mächtige Kartelle bewegen ihre Wahren nach Norden durch Mexiko in die USA, wo sie mit einem hohen Gewinn verkauft werden. Ein Kilogramm Kokain kosten auf dem europäischen Schwarzmarkt mindestens 70.000 Euro. Bei der Summe, die am Wochenende in Costa Rica festgestellt wurde, wären das umgerechnet rund 200 Millionen Euro.