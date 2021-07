Erneut massiver Drogenfund in Südamerika: Behördenvertreter in Kolumbien haben 5,4 Tonnen Kokain beschlagnahmt, wie die Marineführung Kolumbiens am Mittwoch Ortszeit erklärte. Die Drogen seien gefunden worden, nachdem ein Schnellboot zurück in kolumbianische Gewässer geflohen war, nachdem es von panamaischen Behörden entdeckt und von Mitgliedern der kolumbianischen Küstenwache verfolgt worden war, so die Marine in einer Erklärung. Konteradmiral Ricardo Pozo sagte dazu: "Wir haben das offizielle Wiegen der beschlagnahmten Ware beendet, insgesamt 5.463 kg Kokainchlorhydrat. Ich möchte, dass wir die Größe dieser Beschlagnahme verstehen. Das entspricht konkret 185 Millionen Dollar, die die kriminelle Bande Clan del Golfo, angeführt von dem als "Otoniel" bekannten Banditen, nicht erhalten wird." Die verdächtige Gruppe wird laut Behörden angeführt von Dairo Antonio Usuga, Kolumbiens meistgesuchtem Verdächtigen im Drogenhandel. Der Clan del Golfo gilt als Kolumbiens größte kriminelle Bande, die sich aus ehemaligen rechtsextremen Paramilitärs zusammensetzt. Trotz jahrzehntelangem Kampf gegen den Drogenhandel bleibt Kolumbien einer der weltweit größten Kokainproduzenten.

