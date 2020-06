Mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau hat die russische Regierung den Sieg über Hitlerdeutschland gefeiert. Mehr als 13.000 Soldaten marschierten dafür auf, es gab eine Waffenschau mit Panzern, Raketen und Flugzeugen. Nach Angaben aus russischen Quellen soll es die größte Militärparade der Geschichte gewesen sein. Eigentlich begeht Russland den "Tag des Sieges über Hitlerdeutschland" traditionell am 9. Mai. Wegen der Corona-Pandemie war die Feier aber auf den 24 Juni verlegt worden. An diesem Datum gab es vor 75 Jahren die erste Siegesparade auf dem Roten Platz. Die Parade wurde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und mehreren ausländischen Staatsgästen abgenommen. Die meist schon über 90-jährigen Kriegsveteranen, die ebenfalls zuschauten, waren zuvor in Quarantäne. In seiner Rede rief Putin die Weltgemeinschaft auf, die Verdienste der Sowjetarmee bei der Befreiung vom Hitlerfaschismus niemals zu vergessen. "Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, damit die Erinnerung an ihre Heldentaten nie verblasst. Das ist unsere Pflicht und unserer Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Ehre für die Generation, die den Nationalsozialismus besiegt hat. Ruhm den Helden des Vaterländischen Krieges. Hurra!" Wegen der Corona-Pandemie hatten die Behörden die Einwohner Moskaus aufgefordert, die Parade am besten zu Hause vor dem Fernseher zu verfolgen. Dennoch waren viele auf die Straßen gegangen, um die Feierlichkeiten aus der Nähe zu sehen. Dass die Parade trotz weiterhin steigender Corona-Infektionszahlen abgehalten wurde, hatte vor allem bei Oppositionsvertretern für Kritik gesorgt.