US-Präsident Trump hat sich mit Vertretern der Europäischen Union auf einen Handelsvertrag geeignet. Demnach garantiert die EU Farmern in den USA die Abnahme von jährlich Zehntausenden Tonnen hormonfreien Rindfleisches. Ein entsprechendes Papier wurde am Freitag in Washington unterzeichnet. Trump hat den Europäern jüngst mit Strafzöllen auf Autos und Autoteile gedroht, was die deutsche Wirtschaft empfindlich treffen würde. Betroffen wären vor allem Volkswagen, BMW und Daimler. Trump hat wiederholt gesagt, er wolle weniger deutsche Autos auf US-Straßen sehen. Es war bereits bekannt, dass die USA und die EU erneut ein Handelsabkommen anstreben. Die US-Seite will dabei eben auch landwirtschaftliche Produkte einbeziehen, was vor allem Frankreich ablehnt. Am Donnerstag hatte Trump neue Strafzölle gegen China angedroht.