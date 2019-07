Auch die Journalisten kommen beim EU-Gipfel in Brüssel an die Grenzen der Belastbarkeit. Am Montagmorgen war noch keine Einigung im Ringen um das EU-Spitzenpersonal in Sicht. Am Sonntagabend waren die Gespräche ins Stocken geraten, weil sich vor allem die osteuropäischen Visegrad-Länder Polen, Ungarn und Tschechien sowie etliche EVP-Politiker gegen die vorgeschlagene Kompromisslösung ausgesprochen hatten. Danach sollte der sozialdemokratische Spitzenkandidat bei der Europawahl, der Niederländer Frans Timmermans, Kommissionspräsident werden. Vor allem Liberale und Sozialdemokraten hätten sich in den Gesprächen mit EU-Ratspräsident Donald Tusk erneut für diese Lösung ausgesprochen, die zuvor auch Kanzlerin Angela Merkel vertreten hatte und die offenbar ebenfalls von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron akzeptiert worden war. Für Unmut hatte auch Tusks Vorschlag gesorgt, dass die Liberalen dann den EU-Ratspräsidenten und die EVP die als weniger wichtig erachteten Posten des Parlamentspräsidenten und der EU-Außenbeauftragten bekommen sollten. Bundeskanzlerin Merkel sprach am Sonntagabend von einer schwierigen Lage: "Und wir werden versuchen, konstruktiv zu sein. Aber ich sage noch einmal, für mich ist es sehr wichtig, einen interinstitutionellen Konflikt, also einen Konflikt zwischen dem Rat und dem Parlament zu vermeiden. Und deshalb wird es wohl eine Weile dauern, das sage ich voraus. Herzlichen Dank." Nach Informationen aus mehreren Delegationen testete Tusk zuletzt die Akzeptanz anderer Namen im Personalpoker. Darunter soll auch der französische EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier sein. Die Reaktionen seien aber eher zurückhaltend ausgefallen, hieß es.