Nach der Zulassung eines Corona-Impfstoffs sollen in Deutschland Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen sowie Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeheimen zuerst gegen das Virus geimpft werden. Ebenso sollen Menschen in Schlüsselstellungen in der Gesellschaft und für die öffentliche Ordnung zuerst geimpft werden. Also Mitarbeiter von Gesundheitsämtern, Polizisten, Feuerwehrleute, Lehrer und Erzieher. Das geht aus der Nationalen Impfstrategie der Bundesregierung hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx sagte am Montag: "Wenn jemand durch den persönlichen Zustand oder durch Berufstätigkeit einfach deutlich höher gefährdet ist, als die Allgemeinbevölkerung selbst zu erkranken oder anderen Gefahren auszusetzen, dann ist es auch aus Gründen der Gerechtigkeit angemessen, diese Personen bevorzugt zu impfen. Damit eng verknüpft ist auch der ethische Grundsatz der Solidarität. Solidarbereite Personen zeigen Verantwortung gegenüber stärker gefährdeten Menschen und stellen dafür den eigenen Anspruch auf raschen Gesundheitsschutz zumindest zeitweilig zurück." Die Empfehlungen der Wissenschaftler seien noch keine Entscheidungen. Diese müssten von den Verantwortungsträgern der Politik getroffen werden, hieß es. Einen Zwang zur Impfung, dürfe es aber nicht geben: "Impfungen setzen eine aufgeklärte, freiwillige Zustimmung voraus. Deswegen - und damit nehme ich sicher einige Fragen vorweg - ist eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen." Buyx aber auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigten sich optimistisch, dass sehr bald ein Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Um die Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus zu brechen, braucht man nach Angaben von Spahn eine Durchimpfungsrate von 55 bis 65 Prozent der Bevölkerung.

