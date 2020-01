Freundlicher Empfang für den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Jüdischen Gymnasium Moses Mendelssohn in Berlin. Rund 450 jüdische und nichtjüdische Schüler lernen hier gemeinsam. Bei ihrem Besuch am Dienstag diskutieren Rivlin und Steinmeier mit den Schülern darüber, was in Bildungseinrichtungen gegen Rassismus und Antisemitismus getan werden muss. Anlass des Besuches war das Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz. Rivlin mahnte, dass weltweit alles getan werden müsse, dass sich so etwas wie der Holocaust niemals wiederhole . Zugleich verdeutlichte er das Selbstverständnis des Staates Israel: "Der Staat Israel ist keine Kompensation wegen des Holocausts. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, weil Israel das Vaterland aller jüdischen Menschen ist. Natürlich haben wir einen jüdischen Staat aufgebaut, einen jüdischen und demokratischen Staat. Wir sind ein jüdischer, demokratischer Staat, ein demokratischer, jüdischer Staat, denn das eine geht mit dem anderen Hand in Hand." Die Diskussion mit den Schülern sei für ihn eine Bereicherung gewesen, sagte Steinmeier nach dem Termin: "Was wir im Gespräch, was wir in der Diskussion mit den Jugendlichen gelernt haben, es sind durchweg Schüler, die sich nicht nur einfach oberflächlich zur Demokratie bekennen, die sich zu Rechten von Minderheiten bekennen, sondern die das auch in ihrem täglichen Schulalltag leben wollen." Der Besuch des Jüdischen Gymnasiums gehörte zu einer mehrtägigen gemeinsamen Veranstaltungsreihe der beiden Präsidenten zur Erinnerung an die Holocaust-Opfer.