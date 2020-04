HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Wenn sie sich zurückerinnern, dann haben wir in dieser Woche cirka 1000 bis 1500 Fälle pro Tag übermittelt bekommen. Das ist weniger als in der letzten Woche und das ist eine erfreuliche Entwicklung. In der letzten Woche hatten wir so immer rund 2000 Fälle am Tag. Aber nach wie vor haben wir eben jeden Tag noch neue Fälle gemeldet. Wir schätzen, aus den uns vorliegenden Informationen, dass inzwischen rund 123.500 Covid-19-Infizierte auch wieder genesen sind. Und die Reproduktionszahl wird auf 0,76 geschätzt. Das bedeutet, dass nach diesen Berechnungen im Mittel nun eine Sars-Cov2-infizierte Person weniger als eine andere ansteckt. Auch das ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung. Und wie gesagt, lassen Sie uns das weiter beibehalten, weil wir diejenigen sind, die dieses Virus weitertragen. Lassen Sie uns die Abstandsregeln und so weiter einhalten. [...] Die Zahl der Todesfälle und der Anteil der Verstorbenen ist bei uns weiterhin hoch. Vier Prozent ist die aktuelle Berechnung anhand der offiziell gemeldeten Fallzahlen. Und das liegt auch daran, dass wir eben immer noch Ausbrüche in Altersheimen haben, auch in Pflegeheimen und auch in Krankenhäusern. Und dort befinden sich natürlich gerade die Mitmenschen, die ein besonderes Risiko haben. Wir haben viele Infektionen und Erkrankungsfälle bei älteren Menschen. Und die Todesfälle, die jetzt auftreten, betreffen Menschen, die etwa vor ein, zwei Wochen infiziert wurden."