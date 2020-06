HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE ZUSÄTZLICHEN SPRECHERTEXT O-TON LOTHAR WIELER, PRÄSIDENT DES ROBERT-KOCH-INSTITUS ("Die geschätzte Reproduktionszahl, der R-Faktor, der lag lange Zeit stabil unter eins, aber in den letzten Tagen ist er gestiegen. Seit dem 21.6. liegt der geschätzte Wert ja zwischen zwei und drei." - SCHNITT - "Wir gehen davon aus, dass das mehrheitlich von Ausbruchsgeschehen getrieben ist. Aber sicher sind wir uns da noch nicht. Wir schauen das an. Ich denke nicht, dass die Lockerungen völlig folgenlos bleiben werden. Deshalb kann ich nur nach wie vor uns alle darum bitten, dass wir achtsam bleiben und diese Regeln einhalten. Wir werden das langfristig sehen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund zu denken, dass sich die Krankheit nicht, wenn einzelne in solchen Massenveranstaltungen, Demonstrationen sind und die Menschen sich nicht an Abstand halten, nicht auch andere anstecken. Wir werden das in der Zukunft sehen. Ich kann nur alle hoffen, die Krankheit oder die Krankheit nach wie vor so ernst zu nehmen, wie sie ist." - SCHNITT - "Sicher ist natürlich, dass, wenn man beengt wohnt und in engen Räumen ist, dass das generell eine Situation ist, wo ein Virus einfach leichter übertragen wird. Das ist prinzipiell so. Das ist eine Grundregel, die gilt für alle Wohnverhältnisse. Es gibt aber auch Hinweise, dass am Schlachthof zwei Aspekte für eine Übertragung eine größere Rolle spielen können. Das eine ist, wie Sie sagen, die Temperatur. Dort wird ja gekühlt, um das Fleisch kühl zu halten und diese Temperatur kann eine Rolle spielen. Ein anderer Faktor, den wir aber auch nicht gering einschätzen, ist derjenige, dass es eben dort auch zur Bildung von Aerosolen kommt. Es ist ja dort auch oft feucht, und es kann doch zur Bildung von Aerosolen kommen." - SCHNITT - "Ja, ich kann mir relativ schlecht vorstellen, dass wir gar keine Fälle mehr haben in den nächsten Monaten, sondern wenn man das betrachtet, wie es in den letzten Wochen gewesen ist, wenn wir auch im Auge haben, dass es ja irgendwann auch wieder einen Herbst geben wird. Wir werden kontinuierlich dieses Virus im Land haben." - SCHNITT - "Wenn wir die ganze Zeit die Fallzahlen niedrig halten, dann gelingt es uns eben, Ausbrüche lokal einzudämmen und zu beenden. Und das wird so bleiben." - SCHNITT - "Und wenn wir eben nach wie vor auch keine Massenveranstaltungen zulassen, dass wir diese zweite Welle verhindern können. Wichtig ist mir zu sagen: Wir wissen ja inzwischen, wie wir sie verhindern können. Wir haben es ja gezeigt. Wir kennen die Werkzeuge. Und mit den Werkzeugen, die wir zurzeit haben, auch ohne Impfstoff, auch ohne Therapeutika können wir, sind wir in der Lage, diese zweite Welle zu verhindern. Das liegt echt in unserer Hand, in unserer Verantwortung. Können wir schaffen."