Corona und kein Ende: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat am Mittwoch in Berlin gesagt, er rechne schon in Kürze mit einer Verschärfung der Corona-Lage: O-Ton: "In den vergangenen Tagen waren die Fallzahlen rückläufig, aber leider ist das kein Zeichen für eine Entspannung", sagte er. "Wir müssen die noch immer sehr hohen Fallzahlen runterbekommen." Zudem komme eine Infektionswelle von noch nicht gesehener Dynamik, so dass dem Gesundheitssystem eine Überlastung drohe." In drei Wochen werde Omikron die dominierende Variante sein. Wieler sagte, das Weihnachtsfest dürfe nicht der Funke sein, der das Omikron-Feuer entfache.

