HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Und was wir bei der Bewertung der momentanen Situation aber wirklich auch immer vor Augen haben müssen, ist, dass zurzeit nach wie vor hauptsächlich jüngere Menschen erkranken. Und die erkranken ja in der Regel nicht so schwer wie ältere und hochaltrige. Die Inzidenzen bei den Älteren steigen erst allmählich wieder an. Und wir können im Moment noch nicht genau abschätzen, wie stark diese Gruppe denn betroffen sein wird und wie die Omikron-Infektionen bei dieser Gruppe verlaufen. Auch die Zahl der Todesfälle, sie ist im Moment rückläufig, könnte noch einmal ansteigen, wenn eine größere Zahl von Omikron-Infizierten schwer erkrankt. Tatsächlich stehen wir vor einem Wendepunkt. Diese Phase der Pandemie ist ganz anders, als vor zwei Jahren. Wir kennen das Virus deutlich besser. Wir haben in großen Teilen der Bevölkerung eine Grundimmunität und wir kennen die Maßnahmen, wir uns wirksam schützen. Als nationales Public-Health-Institut hat unser Robert-Koch-Institut die Gesundheit der ganzen Bevölkerung im Blick. Aber auch in der jetzigen Phase der Pandemie ist der Schutz der besonders verletzlichen Gruppen für uns von herausragender Bedeutung. Zu dieser Gruppe gehören die Alten und die Vorerkrankten, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben. Aber auch die Kinder, die meistens dem Virus ohne Immunität ausgesetzt werden. Die meisten Kinder werden die Infektion gut überstehen. Dennoch besteht eine gewisse Unsicherheit und man kann nicht vorhersagen, wer wie betroffen sein wird. Und auch bezüglich der Langzeitfolgen "Long Covid" gibt es immer noch Unklarheiten. In wenigen Wochen haben wir die Omikron-Welle überstanden. Bleiben wir ruhig und achtsam und aufmerksam und dann können wir uns entspannt auf Ostern freuen."

