Das Coronavirus breitet sich weiter in der Welt aus. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler teilte am Freitag in Berlin die neuen Zahlen mit. "Wir haben also in Deutschland heute 534 Fälle, gestern waren es 349. Es zeigt Ihnen, dass die Zahlen zunehmen. Das ist also eine kontinuierliche Zunahme. Das wird auch selbstverständlich in den nächsten Tagen und Wochen so weitergehen. Wann der Höhepunkt erreicht ist, das können wir nicht sagen. Wir wollen ihn so lange wie möglich herauszögern." Weltweit seien laut RKI-Angaben 98.254 Menschen infiziert, 80.552 davon in China. Außerdem sei die Region Südtirol nun offiziell zum Risikogebiet erklärt worden. "Wir haben ja bestimmte Kriterien, warum wir bestimmte Gebiete zu Risikogebieten erklären. Die Kriterien sind zum einen natürlich die Anzahl der Infektionen, aber vor allen Dingen auch die Dynamik der Anzahl, also die Dynamik, wie stark die Infektionen steigen in bestimmten Regionen. Und was ein wichtiges Kriterium ist für ein Risikogebiet ist ebene auch: Wie viele Infektionen sind aus dem Risikogebiet in andere Länder getragen worden. Und das hat uns gestern dazu bewogen, Südtirol zu einem Risikogebieten zu erklären." Das Wochenende steht bevor und somit auch Großveranstaltungen. Während in Italien die gesamte Fußballliga ohne Zuschauer ausgetragen wird, lassen sich deutsche Bundesländer wie NRW, das von den Infektionen am stärksten betroffen ist, nicht aus der Ruhe bringen. Das Abendspiel am Samstag zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund, mit voraussichtlich rund 59.000 Zuschauern auf engstem Raum, findet statt. Obwohl die Region Heinsberg, wo es vermehrt zu positiven Testungen kam, unmittelbar bei Mönchengladbach liegt. "Da gibt es viele Gladbacher Fans, die sich vielleicht vor Wochen oder Monaten schon Karten für dieses Spitzenspiel besorgt haben, die aber jetzt sagen 'Naja, angesichts der Lage jetzt möchte ich dann doch lieber nicht hingehen'. Und diesen Fans erleichtern wir die Entscheidung und sagen ihnen, dann bekommst du dein Eintrittsgeld zurück, und weil es schade ist, dass du zu dem Spitzenspiel gegen Dortmund nicht kommen kannst, gibt's dann als Goodie von uns eine kostenlose Karte für das nächste Europapokalheimspiel", sagte Pressesprecher Markus Aretz am Donnerstag. Im Vatikan wurde am Freitagmittag der erste Fall gemeldet. Ob der Stadtstaat nun den Petersdom und Vatikanische Museen ganz schließt oder nur den Einlass begrenzt, ist bislang unklar.