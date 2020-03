Vorbereitet für den Ernstfall: Canan Emcan arbeitet auf der Infektionsstation der Uniklinik Essen. Handschuhe, Schutzbrille und Maske gehören zu ihrem Arbeitsalltag. Auch gegen das neuartige Coronavirus ist die 31-Jährige gewappnet. Engpässe an Schutzkleidung gibt laut Angaben der Klinik nicht, dennoch räumt Emcan ein, dass es in letzter Zeit schwieriger geworden sei ist, neues Material zu beschaffen. Denn die Zahl der Verdachtsfälle und Infektionen in Deutschland steigt seit Tagen. Bis Donnerstagmittag meldete das Robert-Koch-Institut rund 350 laborbestätigte Fälle. Die meisten hätten sich in Deutschland angesteckt, sagte der RKI-Präsident Lothar Wieler. Eine gute Möglichkeit, um Kontaktpersonen von Infizierten aufzuspüren, wäre laut Wieler das Auslesen von Bewegungsdaten aus dem Mobiltelefon. Aber dies seien erst mal nur Überlegungen, betont der Instituts-Präsident. "Wenn so etwas möglich wäre, dann wäre das aber nur möglich, wenn quasi der Einzelne seine Daten auch spenden würde. Das ist klar. Das ist aus meiner Sicht jetzt so, wie ich hier sitze und denke, muss da natürlich derjenige, der zum Beispiel infiziert wäre, der müsste dann seine Daten spenden. Und dann könnte man darüber andere identifizieren, die vielleicht in der Nähe gewesen sind. Das würde den Prozess, der Kontaktnachverfolgung beschleunigen." Bei der Behandlung der Patienten erwartet das Robert-Koch-Institut unterdessen Fortschritte. "Die gute Nachricht ist die, dass es wirklich zurzeit viele Studien gibt, in China insbesondere sehr viele Studien gibt, wo Medikamente experimentell ausgetestet werden. Und wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente dann auch in Deutschland eingesetzt werden können." Der Einsatz eines Impfstoffes werde allerdings nicht so schnell möglich sein. Das RKI rechnet mit einem umfangreich getesteten und zugelassenen Serum erst im Lauf des nächsten Jahres.