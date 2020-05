BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN SPRECHERTEXT O-TON RKI-VIZEPRÄSIDENT LARS SCHAADE "Der Abfall der Fallzahlen wird zunehmend flacher und wir nähern uns einem Plateau der täglichen Fallzahlen an. Das bedeutet, dass die Reproduktionszahl auch künftig um eins herum schwanken kann. Und wir müssen ihren Verlauf weiter beobachten." "Zudem haben wir in der jüngsten Vergangenheit gleich mehrere größere Ausbrüche, zum Beispiel in Schlachthöfen gehabt. Wir können abschätzen, dass diese jüngsten Ausbrüche die Reproduktionszahl angehoben haben. Sind diese Ausbrüche unter Kontrolle, kann die ihre Reproduktionszahl wieder sinken." "Wenn das jetzt in der zweiten Nachkommastelle nur über der Eins ist, das wäre sicherlich auch noch nicht kritisch. Aber wenn es sich je weiter von der Eins entfernt 1,2, 1,3 und das über eine längere Zeit, das wäre sicherlich dann schon etwas, wo man sehr genau hingucken muss und dann sich Gedanken machen muss, wie man gegensteuern kann." "Das heißt, wenn es einen gewissen Gleichklang gibt und eine ähnliche epidemiologische Situation in den verschiedenen Staaten, dann denke ich, kann man so eine Grenzöffnung auch rechtfertigen, wenn man sich hier geeinigt hat. Denn auch innerhalb Deutschlands haben wir ja ähnliche Maßnahmen, vom Grundsatz. Wir haben aber immer noch Herde auch in Deutschland, die uns aber letztendlich ja aber nicht veranlassen, dass wir ganz Deutschland mit weiteren Grenzen durchziehen, um hier die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Und ähnlich kann man das natürlich auch im größeren Kontext sehen." "Und dann ist es umso wichtiger, dass wir diese Regeln und Hygieneregeln, die helfen, das Virus nicht weiter zu verbreiten, weiterhin einhalten. Denn das Virus ist, und das ist, glaube ich, bei einer Fallzahl, die etwa um die 900 bis 1000 liegt, in der letzten Woche und auch heute, das Virus ist immer noch in Deutschland, das Virus ist nicht weg."