In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen weiter rasant an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag über 23.000 neue Fälle binnen eines Tages - so viele wie noch nie. Insgesamt gab es in Deutschland damit über 640.000 Infektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 130 auf über 11.000. Bereits an den Vortagen waren Rekorde verzeichnet worden. Am Freitag lag die Zahl erstmals über der Schwelle von 20.000. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, gilt in Deutschland seit Montag ein teilweiser Lockdown. Restaurants und Bars, Museen und Fitness-Studios sind geschlossen. Zudem wurden Kontakte eingeschränkt. Dies gilt zunächst für den Monat November. Am 16. November, wenn die Maßnahmen vermutlich erste Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen gezeigt haben, wollen die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Zwischenbilanz ziehen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Vizekanzler Olaf Scholz hatten am Donnerstag versichert, dass die vom Teil-Shutdown betroffenen Unternehmen die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Sonderhilfen von 10 Milliarden Euro noch im November erhalten sollen.

Mehr