HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Lothar Wieler, RKI-Präsident: "Die Fallzahlen gehen in den meisten Regionen in Deutschland weiter zurück. Das sind sehr gute Nachrichten. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Intensivstationen immer noch stark belastet sind und es gibt immer noch viele Ausbrüche in Altenheimen und leider auch noch sehr viele Todesfälle. Also, die Situation ist noch lange nicht unter Kontrolle. Was uns im Robert-Koch-Institut große Sorgen macht, sind die besorgniserregenden noch ansteckenderen Varianten des Virus. Aktuell sind es drei besorgniserregende Varianten, die wir im Blick haben. Die Variante B 1. 1. 7, B 1.3.5.1 und B 1.1.2.8.1. Alle drei Varianten wurden in Deutschland bereits nachgewiesen. Wir haben jetzt einen ersten Überblick, wie häufig die Varianten zurzeit in unserem Land vorkommen. Besonders die Variante B 1.1.7, das ist jene Variante, die erstmals in Großbritannien nachgewiesen wurde. Im Moment ist es die von den drei besorgniserregenden Varianten am weitesten in Deutschland verbreitete. Diese Variante ist ansteckender als die bisherigen und es gibt auch erste Hinweise, dass sie auch vermehrt zu schweren Verläufen führen kann. Wir müssen also damit rechnen, dass sich vor allem B 1.1.7 weiter verbreitet. Und, dass die Pandemie Bekämpfung dadurch erschwert wird. Diese Variante ist ansteckender. Und Sars-CoV-2 ist also insgesamt gefährlicher geworden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir alle Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, um Ansteckung zu verhindern. Wir müssen die Ausbreitung von Sars-Cov und auch der Varianten zumindest verlangsamen. Und wir müssen verhindern, dass neue Varianten entstehen."

Mehr