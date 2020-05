Larissa Melber aus Kupferzell in Baden-Württemberg lässt sich im Namen der Wissenschaft piken. Sie gehört zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die bei einer Corona-Studie des Robert-Koch-Instituts mitmachen. Kupferzell wurde als eine von insgesamt vier besonders betroffenen Gemeinde ausgewählt. Die Studie trägt den Titel "Corona Monitoring lokal". Per Zufallsstichprobe, ausgewählt aus dem Einwohnermeldeamt-Register, werden 2000 Menschen angeschrieben und zur Studienteilnahme eingeladen. Per Rachenabstrich und Blutprobe wird auf Antikörper und eine aktive Corona-Infektion getestet. Claudia Santos-Hövener, Leiterin der RKI-Studie: "Kupferzell ist ja ein Ort, der regional sehr betroffen war. Es ist wichtig für uns, zu begreifen, wie viele asymptomatische Infektionen es gab. Wie hoch ist sozusagen die Dunkelziffer an Infektionen, weil wir dann natürlich besser einschätzen können, wie die Epidemie wirklich verlaufen ist. Da erhoffen wir uns hier vor Ort, wo recht viele Menschen betroffen waren, natürlich gute und valide Ergebnisse." In Kupferzell war ein Kirchenkonzert Auslöser für eine große Infektionswelle Anfang März. Mittlerweile hat sich die Lage aber wieder beruhigt. Auf die Studie habe es überwiegend eine positive Resonanz gegeben, sagt Kupferzells Bürgermeister Christoph Spieles. Die Studienteilnehmer werden auch ausführlich befragt. Mobile Teams besuchen Menschen vor Ort, die nicht selber ins Studienzentrum kommen können. Ingesamt arbeitet ein rund zwanzigköpfiges Team des RKI vor Ort, verteilt auf zwei Busse und ausgestattet mit mobilen Testlabors. Larissa Melber macht gerne bei der Studie mit. "Ich denke, sobald man da vielleicht irgendjemandem helfen kann und die Möglichkeit hat, dass das alles schneller vorbeigeht, ist es auf jeden Fall das wert." Bis zum 6. Juni sollen die Tests und Befragungen in Kupferzell abgeschlossen sein, dann geht es weiter zum nächsten Hotspot. In den nächsten Wochen und Monaten sollen insgesamt 8.000 Menschen befragt und getestet werden.