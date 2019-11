BROADCAST AND DIGITAL RESTRICTIONS~** Broadcasters: MUST COURTESY SONY MUSIC WITH NO ARCHIVE USE AND NO RESALES Digital: MUST COURTESY SONY MUSIC WITH NO ARCHIVE USE AND NO RESALES. For Reuters customers only.** Das neue Album zum Fest: Robbie Williams macht seinen Fans und vermutlich auch sich selbst ein klingendes Weihnachtsgeschenk. "The Christmas Present" heißt sein neues Werk, auf dem es vor allem um Weihnachten geht. Darauf alte Klassiker und ein paar neue Lieder - dazu prominente Stars, die zum Duett mit dem 45-Jährigen ins Studio gehen. Darunter auch Helene Fischer. Die deutsche Schlagersängerin und Williams singen zusammen "Santa Baby". system.scripts. Williams lobte Fischer in seinen Interviews als unglaublich talentiert und unglaublich hübsch. Zudem habe sie eine großartige Stimme. Außerdem liebe er Deutschland und habe dort eine riesige Fangemeinde. Den Verkaufszahlen in Deutschland wird der Auftritt von Fischer sicherlich noch einmal zusätzlichen Schwung geben. Neben Fischer unter anderem noch dabei: Bryan Adams, Rod Stewart, Ex-Box-Weltmeister Tyson Fury und der englische Singer-Songwriter Jamie Cullum.