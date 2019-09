Seine Fotos erinnern an eine Mischung aus Tagebuch, Gesellschaftsporträt und fotografischem Roadmovie. Tausende Kilometer war der in der Schweiz geborene Robert Frank durch die USA gereist. Dabei machte er unzählige Aufnahmen, die vor allem mit dem Buch "The Americans", die Nachkriegsfotografie nachhaltig verändern sollten. Am 9. September ist der Fotograf im Alter von 94 Jahren in seinem Wohnort in Kanada verstorben. Die C/O Berlin präsentiert nun Kontaktbögen, Erstausgaben und Vintage-Prints aus dem Frühwerk des Fotografen. Die Kuratorin Kathrin Schoenegg: "Am Eindrücklichsten ist mir ein Bild in Erinnerung geblieben, was tatsächlich aus "The Americans" ist, weil ich finde, daran kann man sehr gut ablesen, wie sich die Zeiten geändert haben und wie Franks Werk eben genau in diesem Kontext nur entstehen konnte, in dem es entstanden ist. Und das Bild, das ich meine, es zeigt eine Szene in einem Park in San Francisco mit einem schwarzen Paar. Es geht ja viel um Rassen und Klassenunterschiede in seinem Buch, die sich empört zu ihm umdrehen, weil sie merken, dass sie fotografiert werden. Allein das ist irgendwie, glaube ich, eine Situation, die wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr erleben würden, weil ja jeder mit Handy Kameras herumläuft und wir alle am laufenden Band fotografieren und das heißt, irgendwie dieses Schockmoment: Man wird irgendwie abgelichtet. Gibt es so, glaube ich, nicht mehr." Die Ausstellung "Robert Frank. Unseen" entstand in Zusammenarbeit mit der Fotostiftung Schweiz, Winterthur. Der Kurator, Martin Gasser. "Er hat ja auch versucht, unbeachtet zu bleiben und möglichst nicht in Szenen einzugreifen und die Spontaneität, die er entwickelt hat, das Zufällige, nicht das, was gesucht. Eben nicht das Suchen, sondern das Finden und sich selbst in dieser Welt zu sehen. Und ich glaube, das ist das ganz Neue. Das hat einerseits zu Inhalten geführt, die die Amerikaner ziemlich provoziert haben. Das ist eine völlig unkonventionelle neue Sicht auf ein Land oder auf Menschen also und auf der anderen Seite, die technische Neuerung, dass er die Kamera viel freier benutzt, als alle anderen Fotografen vorher." Die Aufnahmen aus Franks Schweizer Zeit, seine Reisen durch Europa und Südamerika sowie unveröffentlichte Aufnahmen aus den USA der 1950er-Jahre neben berühmten Klassikern aus "The Americans" sind noch bis zum 30. November im Amerika Haus Berlin zu sehen.