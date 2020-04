O-TON ROBOTER "PEPPER", BEGRÜSST DIE KUNDEN IM KASSENBEREICH ("Auf Grund der Corona Epidemie möchte ich sie freundlich darauf hinweisen in unserem Markt gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen.") Pepper sorgt für Ordnung. Im Kassenbereich eines Lebensmittelhändlers im nordrhein-westfälischen Lindlar, steht ein sogenannter Pflegeroboter. Er achtet darauf, dass die Kunden genügend Abstand halten. Und er bringt gute Laune in diesen oft so komplizierten Tagen, wo selbst der normale Einkauf schon eine Herausforderung darstellt. Hamstern ist bei Pepper nicht erlaubt. O-TON ROBOTER "PEPPER" ("Seien sie bitte so solidarisch den anderen Menschen gegenüber und unterlassen Hamsterkäufe von speziellen Artikeln. Damit jeder in den schweren Zeiten gut versorgt ist.") Für den Inhaber des Edeka Marktes, Marc-Philipp Stöcker ist Pepper eine sehr große Hilfe. O-TON MARC-PHILIPP STÖCKER , INHABER EDEKA MARKT ("Wir schaffen es hier bei uns in der Kassenzone eine ganz andere Atmosphäre dadurch zu kriegen. Das entlastet unheimlich. Weil man muss einfach schmunzeln über diesen Roboter. Man ist vielleicht gar nicht mehr verärgert weil man irgendetwas nicht gekriegt hat oder ähnliches, sondern man fokussiert sich auf diesen Roboter. Und das ist cool.") Gemeinsam mit einem Bekannten, der sich beruflich mit dem Gebiet Robotik befasst, hatte Stöcker die Idee Pepper zu entwickeln. Den Kunden scheint es zu gefallen. 10. O-TON INGRID KÜHLHEIM ,KUNDIN ("Was er sagt ist sinnvoll und vielleicht halten sich die Leute ja so daran.") 11. O-TON ANDREA WIPPENBECK ,KUNDIN ("Wenn man mal gerade vergisst, dass man Abstand halten soll, dann ist er mit Sicherheit eine gute Idee. Aber ich habe ihn jetzt nicht so direkt wahrgenommen. Nur weil alle Leute da stehen und gelacht haben habe ich den erst mal gesehen. Der ist vielleicht ja ein bisschen klein.") Pepper ist vielleicht klein aber dafür kennt es sich bestens aus im Kassenbereich. 14. O-TON ROBOTER "PEPPER", BEGRÜSST DIE KUNDEN IM KASSENBEREICH ("Der Kassenbereich ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste ist der Anstellungsbereich. Der zweite Bereich ist dafür geschaffen, dass sie in Ruhe ihren Einkauf auf das Band legen können. Der dritte dient dazu, dass sie ihre gekauften Artikel einpacken können. Wir alle sind eine tolle Gemeinschaft und wenn jeder auf seinen Mitmenschen achtet werde wir diese Krise sehr gut zusammen überstehen. Vielen Dank im Edeka Stöcker Team.")