Das kolumbianische Start-up-Unternehmen Rappi führt zurzeit in Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, ein Pilotprojekt durch. Dabei agieren Roboter als Liefer-Boten von Lebensmitteln oder Restaurantbestellungen. Besonders in Zeiten, wo die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus lauert, könnte das eine willkommene Lösung sein. Eine Anwohnerin beschreibt ihren Eindruck am Freitag in Medellin: "Mir persönlich erscheint es zwar sehr futuristisch, aber die Technologie schreitet schnell voran und lässt damit auch so etwas in dieser Situationen zu." Das Pilotprojekt begann vor wenigen Tagen. Die kastenförmigen Roboter können Lieferungen von bis zu 35 Quadratzentimetern transportieren. Die Zahlung der Ware erfolgt online. Und nach eigenen Angaben hat Rappi mit 15 Robotern bisher täglich fast 120 Auslieferungen geschafft.