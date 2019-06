Das ist Ai-da bei der Arbeit, vielmehr, versunken in ihren kreativen Prozess. Dabei sieht sie fast aus, wie eine richtige Künstlerin, es sei denn, man schaut ihr beim Zeichnen genau auf die Finger. Ai-da ist die erste ultra-realistische Roboter-Frau, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert ist. Ai-Da kann nach Modellen zeichnen, anhand von Kameras in ihren Augen und KI-Algorithmen, die von Wissenschaftlern der University of Oxford entwickelt wurden. Demnächst wird sie ihre erste eigene Ausstellung haben. Aidan Meller, Galerieinhaber und Erfinder von Ai-da sagt: "Die Algorithmen, die dafür sorgen, dass sie funktioniert, sind wirklich kreativ. Wir wissen nie wirklich, wie die Zeichnungen hinterher werden. Und das ist das Wichtige dabei. Wir wissen auch vorher nicht, wie die Zeichnungen hinterher werden. Das ist das Wichtige daran. Wir wollten diese Technologie glaubhaft so nutzen, dass etwas wirklich Kreatives dabei herauskommt." Ihre Ausstellung, die am 12 Juni am St John's College eröffnet wird, beschäftigt sich mit den Grenzen zwischen Technologie, Künstlicher Intelligenz und organischem Leben. "Ich denke, in der Welt der Kunst sucht man nach einer neuen Stimme, und ich denke die technische Stimme ist gerade die, auf die wir uns konzentrieren sollten, weil es uns alle angeht. Und darum ist diese Ausstellung so wichtig. Unser Message ist dabei ganz klar - wir wollen erforschen, welche Formen des Nutzen und des Missbrauchs von Künstlicher Intelligenz gibt es, denn die Zeit dafür ist längst da, und wir wollen uns dem mit ethischen Grundsätzen stellen." Benannt ist Ai-da nach dem britischen Mathematiker und Computer-Pionier Ada Lovelace.