"Kisstory ist die mit allen Wassern gewaschene Geschichte von vier Schwachköpfen von den Straßen New Yorks, die beschlossen, sich auf der Straße des Glücks auf den Weg nach Detroit Rock City begeben. Wir sind hier, weil wir an den Traum glaubten, als niemand daran glaubte. Jetzt regieren wir und ihr könnt verschwinden", wer ihn nicht kennt: Das war Gene Simmons von der Rockband Kiss. Viele Fans haben auf diese Dokumentation vermutlich schon viele Jahre gewartet. Die Rock-Veteranen haben am Freitag den neuen Film auf dem Tribeca-Film-Festival vorgestellt. Am 27. Juni wird die fast fünf Jahrzehnte lange Karriere der Band in zwei Teilen auf dem US-Sender A&E zu sehen sein. Gitarrist Paul Stanley: "Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um die Geschichte zu erzählen, weil es zumindest in Sachen Live-Konzerte momentan bergab geht. Dies ist sozusagen die Kiss-End-of-the-Road-Tour. Also, um zu dokumentieren und auf viereinhalb Jahrzehnte, 100 Millionen verkaufte Alben, unzählige ausverkaufte Tourneen zurückzublicken, warum nicht jetzt, es ist die Zeit für uns gekommen, um eine Siegesrunde zu drehen." Die Hard-Rock-Band hat sich im Jahr 1973 in New York City gegründet. Sie zählt zu den erfolgreichsten Rock-Bands der Geschichte.

