„Pommes rot-weiß" oder Currywurst hat es hier wahrscheinlich nicht gegeben - ein Sensationsfund ist es trotzdem: Archäologen haben in Pompeji einen gut erhaltenen Imbissstand ausgegraben. Fresken und Tongefäße geben einen Einblick in die Zeit um 79 n. Chr., als die Stadt in Italien durch einen Vulkanausbruch verschüttet wurde. Jetzt machen sich die Wissenschaftler an die genaue Untersuchung des „Thermopoliums", wie der Fachausdruck für diesen römischen Imbissstand ist. Das sagte der Direktor des Archäologischen Parks Pompeji, Massimo Osanna: "Das ist ein außergewöhnlicher Fund! Wir befinden uns im Thermopolium von Regio V, wo die Ausgrabungen vor zwei Jahren begannen, als wir nur eine Seite des Tresens fanden - übrigens ein sehr schöner Tresen, mit einer Nymphe auf einem Pferd. Vielleicht war dieses Fresko einem nahegelegenen Brunnen gewidmet, denn dieses Thermopolium befand sich vor einem kleinen Platz, einem der schönsten Plätze Pompejis." Die Archäologen haben bereits eine verzierte bronzene Trinkschale, Keramikgefäße, Weinflaschen und einige Knochen gefunden. Sie hoffen, am Ende ein möglichst umfassendes Bild von der Fundstelle zu bekommen. Beim Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 lebten etwa 13.000 Menschen in Pompeji. Die Stadt wurde unter Asche, Staub und Steinen begraben. Bis heute sind etwa zwei Drittel der 66 Hektar großen Stadt freigelegt.

