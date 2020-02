(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) O-TON KANDIDAT FÜR DEN CDU-VORSITZ, NORBERT RÖTTGEN: "Ich habe ja nur eine Botschaft, die ist die gleiche in der Öffentlichkeit wie auch in Gesprächen. Ich glaube, es geht um mehr jetzt als um eine reine Personalentscheidung. Es geht um eine inhaltliche Positionsbestimmung für die Zukunft der CDU. Und die muss offen erfolgen und nicht hinter verschlossenen Türen." // "Ja, das bleibt auch meine Kritik, oder meine Meinung, dass diese Frage nicht im Hinterzimmer zu klären ist. Ich bin auch optimistisch, dass die Meinungen in der Partei, in der ganzen Breite der Partei sich immer mehr so durchsetzt, dass das keine Lösung hinter verschlossenen Türen sein kann. Keine Hinterzimmer-Lösungen. Sondern dass man offen eintreten muss und offen diskutieren muss über die Probleme der CDU und über die Perspektiven, wie wir es anders machen wollen. Ich glaube, dieser Wunsch in der Partei wird immer stärker und hörbarer werden."