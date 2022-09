STORY: Roger Federer gilt vielen als größter Tennisspieler aller Zeiten. Nun hat er seinen Rückzug aus dem professionellen Tennissport angekündigt. Die Ankündigung des Schweizers, der 20 Grand-Slam-Titel einheimsen konnte, kommt weniger als zwei Wochen nach dem Rückzug von Tennisstar Serena Williams. Eine Knieverletzung macht Federer seit seiner Niederlage in Wimbledon im vergangenen Jahr zu schaffen. In den vergangenen zwei Jahren, war er drei Mal am Knie operiert worden. Auf Instagram schrieb er am Donnerstag: "Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe in 24 Jahren mehr als 1.500 Matches gespielt. Der Tennissport hat mich großzügiger behandelt, als ich es mir je hätte träumen lassen, und jetzt muss ich erkennen, dass es Zeit ist, meine Wettkampfkarriere zu beenden." Mit seiner Kunstfertigkeit und Anmut dominierte Federer das Herrentennis über Jahre. 2003 hatte er in Wimbledon seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Federers Karriere umfasst acht Wimbledon-Titel, fünf US-Open-Titel, sechs Siege bei der Australian Open und einen French-Open-Titel. Er hält auch den Rekord von 237 aufeinanderfolgenden Wochen als Weltranglistenerster.

Mehr