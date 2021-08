Ein 85 jähriger Mann

Habe einen älteren Nachbar, der täglich seine Runden fährt, wo es schon fast ein paar Mal geknallt hätte, und der von sich selbst sagt, dass ein Augenarzt ihm schon verboten hätte, Auto zu fahren. Alles was er sich anschaut (Zeitungen, Fernseh) schaut er sich mit seiner Brille und einer extra großen Luppe an. Seine Frau will nicht, dass er den Führerschein abgibt, da sie sonst nicht in den Garten fahren kann und sie geleitet ihn durch den Straßenverkehr mit Worten und Handbewegungen, da er kaum noch was sieht.....meine Frage, was soll ich machen? Reden kann man mit den beiden nicht und ich habe auch Angst um die Menschen und Kinder, die hier wohnen.....kann ich mich da irgend wo hinwenden?