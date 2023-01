STORY: Große Bühne für Ronaldo am Dienstag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Mit einem großen Feuerwerk inklusive Laser-Show wurde der portugiesische Fußballstar bei seinem neuen Club Al-Nassr vorgestellt. Für die Fans in Saudi-Arabien ist Ronaldo immer noch ein ganz Großer. Und bei seiner Vorstellung wurde der 37-Jährige auch als "größter Fußballer der Welt" vorgestellt. Nach seinem bitteren Abschied bei Manchester United und Auseinandersetzungen mit dem portugiesischen Nationaltrainer Fernando Santos für Ronaldo sicherlich Balsam für die Seele. Ronaldos Vertrag in Saudi-Arabien läuft bis 2025. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen. Das sei er auch wert, deutete der Portugiese in der Pressekonferenz an: "Ich bin ein einzigartiger Spieler, also ist es gut, hierher zu kommen. Ich habe in Europa alle Rekorde gebrochen, also möchte ich auch hier ein paar Rekorde brechen. Für mich ist es also eine gute Chance. Wie Sie sagen, ist dieser Vertrag einzigartig, weil ich auch ein einzigartiger Spieler bin, also ist es für mich normal." Bis jetzt - so scheint es - sind die Fans von Al Nassr der gleichen Meinung. Tausenden skandierten lautstark Ronaldos Namen. Die Familie des Portugiesen war auch dabei. Seine neuen Mannschaftskameraden konnte Ronaldo ebenfalls begrüßen. In der Kabine fand er Zeit für einen Smalltalk.

Mehr