STORY: Er ist da - Der portugiesische Fußballstar Christano Ronaldo ist am späten Montagabend in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eingetroffen. Dort soll er künftig für den Verein Al Nassr spielen. Der 37-Jährige wurde am Flughafen mit Blumen und von kleinen und großen Fans empfangen. Nach seiner Ankunft steht nach Medienberichten der obligatorische Medizincheck auf dem Programm. Dann soll der Portugiese offiziell vorgestellt werden. Schon in Anflug auf Saudi-Arabien schickte Ronaldo eine Video-Botschaft, streckte den Daumen in die Luft und sagte: "Bis bald, Nassr-Fans!". Der saudi-arabische Klub, der neun Titel in der saudi-arabischen Profi-League gewonnen hat, hofft, mit Ronaldo weitere Meisterschaften gewinnen zu können. Ronaldos Vertrag läuft bis 2025. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.

