HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TÖNE von Marco Rose (Trainer), Borussia Mönchengladbach: "Es ist ein Fußballspiel, und wir spielen elf gegen elf, und wir wollen am Samstag sehr, sehr mutig sein. Wir wollen uns treu bleiben. Wir wollen, dass auf den Platz bringen, was wir uns so, was wir uns erarbeitet haben die letzten Monate, was uns gegen Freiburg ausgezeichnet hat. und wissen aber trotzdem natürlich, dass dort individuelle Qualität kommt. Du musst individual-taktisch in bestimmten Räumen extrem mutig und sauber sein. Du musst als Mannschaft, als Block funktionieren, du musst sehr, sehr viel laufen." "Bayern ist schon so aufgestellt, dass das gesamte Konzept beherrschen. Sie sind aggressiv gegen den Ball, haben ein sehr, sehr ordentliches Gegen-Pressing, verteidigen hoch. Wenn Du das Zentrum aufmachst, spielen sie flache Bälle durchs Zentrum, kombinieren dort. Wenn du das Zentrum zu machst, spielen sie über ihre starken Flügel. Wenn du hoch verteidigst, spielen sie Dir auch Bälle oben drüber. Du musst einfach extrem aufmerksam sein." "Für uns ändert sich gar nicht so viel, weil wir einfach für uns den Anspruch haben, unabhängig vom Gegner, rauszugehen und Fußballspiele zu gewinnen. Das haben wir immer wieder gesagt. Wir sind keine Lautsprecher, aber wir sind sicherlich auch keine Mannschaft und kein Verein, der sich in irgendeiner Form versucht, klein zu machen." "In der Zeit, in der ich mit Mainz gegen die Bayern gespielt habe, da war es schon so, dass sie auch diese unglaubliche natürliche Autorität hatten, wo jeder Gegner von vornherein immer schon vielleicht eher ans nächste Spiel gedacht hat, und du eher mit Hoffnung und weniger mit Glauben ins Spiel gegangen bist."