Einer nach dem anderen spaziert beim virtuellen Rosenmontagszug der Freiherr-vom-Stein-Realschule Bonn an der Kamera vorbei. Wenn die Kinder in diesem Jahr nicht zum Rosenmontagszug kommen können, dann muss der Zug halt zu den Kindern nach Hause, dachten sich Lehrer wie Schüler. „Wir konnten halt nicht auftreten und die anderen Menschen nicht glücklich machen, dass sie mal ein bisschen lachen, und ja, ich finde es ganz schön toll, dass man hier jetzt noch so einen Auftritt machen kann, eher gesagt so, und einfach mit den anderen Kindern noch ein bisschen laufen kann und ein bisschen Spaß haben kann an Karneval“, sagt die 10-jährige Lara-Marie Weiß. Seit zehn Jahren organisiert die Schule gemeinsam zur Karnevalszeit eine Bühnenshow. Dieses Jahr schauspielern die Kinder nicht vor einem Publikum, sondern vor der Kamera. Die Aufnahmen werden dann zusammengeschnitten. Jedes Kind und jede Lehrkraft kriegt das Endergebnis pünktlich zur Karnevalszeit nach Hause geschickt. Lehrerin Sabine Lorenz: „Gott sei Dank befinden wir uns gerade in der Phase der digitalen Transformation. Da mussten wir durch, haben wir geschafft, und das werden wir auch einfach dann jetzt nutzen, auf digitalem Wege den Karneval unseren Kindern einfach in die Wohnzimmer bzw. Schlafzimmer, in die Wohnung zu bringen, dass sie ein bisschen rheinisches Brauchtum erleben und ein bisschen Freude haben.“ Nur allzu bitter, dass der diesjährige Start in die Hauptkarnevalszeit, die Altweiberfastnacht, am 11. Februar ist. Die Zahl 11 hat im Karneval etwas Magisches. Die 1 steht neben der 1, als Zeichen der Gleichheit aller Narren. Um 11 Uhr 11 fängt das Spektakel für gewöhnlich nämlich an. Viele Schulen geben ihren Schülerinnen und Schülern um diese Uhrzeit frei. Die Schülerinnen und Schüler der Freiherr-vom-Stein-Realschule Bonn können sich dann zumindest ein Video anschauen, das sie an bessere Zeiten erinnert, sowie hoffen lässt - auf die Feierlichkeiten am 11.11., wenn die Karnevalssaison wieder eröffnet wird und die Feierlichkeiten ähnlich groß sind, wie am Rosenmontag.

