Das Berlin der 20er Jahre ist zurück: Die dritte Staffel der Erfolgsserie Babylon Berlin hat am 16. Dezember Weltpremiere gefeiert. Schon bald werden dann auch die 12 neuen Folgen für das deutsche Fernsehpublikum ausgestrahlt: nämlich ab dem 24. Januar auf Sky - und ab Herbst 2020 auch in der ARD. Vorlage für die neue Staffel ist der Roman „Der stumme Tod", von Autor Volker Kutscher. Es handelt sich um eine mehrteilige Reihe rund um die Ermittlungen von Kommissar Gereon Rath und seine Mitstreiterin Charlotte Ritter in Berlin Ende der 20er Jahre. Regisseur Tom Tykwer am Montagabend in Berlin auf dem roten Teppich: "Naja, wir machen ja einen Film über Berlin und eine Zeit, die voller Umbrüche war. Und über Menschen, die so stark wie wankelmütig sind. Und das sind alle wir heute auch. Irgendwie bewegt sich alles, alles etwas unsicherer geworden. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns versuchen, mit den Figuren auseinanderzusetzen und die zu verstehen, auch in ihrer Unsicherheit, kann uns allen helfen, uns auch mit uns selber und dem Heute auseinanderzusetzen, weil das ja auch sehr verunsichernd ist." Auch die politisch aufgeheizte Stimmung im damaligen Berlin sind weiterhin ein Leitmotiv der Serie. Wie auch in Kutschers Romanen wird die sukzessive Unterwanderung von Polizei und Verwaltung durch die Nazis gezeigt. In den Hauptrollen sind Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen. "Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste, Sky, WDR und Beta Film. Die erfolgreiche Serie wurde bereits in rund 100 Länder verkauft.