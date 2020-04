Am Donnerstagabend traten Prinz Charles und seine Frau Camilla erstmals wieder gemeinsam vor die Tür. Der Thronfolger war mit dem Coronavirus infiziert und blieb daher von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Anlass des gemeinsamen Auftritts war ein Ritual, das sich mittlerweile in ganz Großbritannien etabliert hat. Die Menschen klatschen Applaus für Ärzte, Rettungskräfte und Krankenschwestern, die an der Bekämpfung der Folgen des Coronavirus beteiligt sind. Die Aktion läuft unter dem Motto "Clap for Carers" Kritiker bemängeln, dass im britischen Gesundheitssystem, NHS, zu viel gespart wurde und dadurch dramatische Mängel bestünden. Daher sei statt Applaus lieber mehr Geld von Nöten. Allerdings schafft das Ritual auch das Gefühl von Zusammengehörigkeit und Solidarität in dem Land, das besonders schwer unter den Folgen der durch das Virus ausgelösten Atemwegserkrankung Covid-19 leidet. Offiziellen Angaben zufolge stieg in Großbritannien am Donnerstag die Zahl von Covid-19-Todesopfer in Krankenhäusern innerhalb von 24 Stunden um rund 600 auf etwa 8.750 an.