Prinz Charles und Herzogin Camilla zu Besuch in München. Das royale Ehepaar wurde am Donnerstagmittag von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seiner Frau Karin empfangen. Auf einem rund 100 Meter langen roten Teppich kam es zu zahlreichen Begegnungen mit ihren Fans. Nach Berlin und Leipzig ist München die letzte Station ihrer Deutschlandreise. In der Bayrischen Landeshauptstadt will sich der ewige Thronfolger über Biowirtschaft und grüne Technologien informieren. Zunächst kehrte das Paar aber im Hofbräuhaus ein. Dort tanzte Charles auch mit anderen Damen. Zum Schluss gab es bayrisches Bier und frische Brezeln. Für den 70-Jährigen sicherlich nicht das erste Mal. Einem Medienbericht zufolge soll er bereits mehr als 30 Mal in Deutschland gewesen sein, teilweise privat.