STORY: Voller royaler Einsatz am Dienstag in Wales. In einem Fitnesscenter wollten sich die 41-jährige Catherine, Princess of Wales, zusammen mit ihrem 40-jährigen Ehemann, Prinz William, darüber informieren, wie Sport das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit der Menschen stärken kann. Und trotz High Heels und langem Rock stieg die Prinzessin auch selbst vor Publikum und Medienvertretern auf das Spinning-Bike. Und nicht nur das. Sie gewann sogar ein flottes Rennen gegen ihren Ehemann Prinz William auf dem Heimtrainer. Chris Pugh, Chef des Aberavon Fitnesscenters: "Wir hatten das geplant. Aber als die Prinzessin mit hohen Absätzen auftauchte, dachten wir, daraus wird nichts mehr. Aber sie war großartig. Und den kleinen Wettbewerb, sie hat gewonnen. Also, Hut ab. Und vielleicht sieht man nun solche Schuhe in Zukunft." Der Prince of Wales und seine Frau sind allgemein bekannt dafür, gerne Wettbewerbe auszutragen. Im Rahmen ihres mehrtägigen Besuchs in Wales trafen die Royals unter anderem auch noch Mitarbeiter und Patienten eines Drogen-Rehabilitationszentrums.

Mehr