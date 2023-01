STORY: Rudi Völler tritt am 1. Februar als Sportdirektor der A-Nationalmannschaft der Männer einen neuen Job beim DFB an. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit. Das DFB-Präsidium sei mit der Berufung Völlers der Empfehlung einer einberufenen Task Force gefolgt, der neben Völler selbst Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff angehörten. Für Völler, der in den letzten Jahren bei Bayer 04 Leverkusen tätig war, ist es eine Rückkehr zum DFB. Er spielte von 1982 bis 1994 in der Nationalmannschaft und wurde 1990 in Italien Weltmeister. Von 2000 bis 2004 war er Teamchef der Nationalmannschaft und erreichte mit seiner Mannschaft 2002 das WM-Finale. Details über seinen neuen Job waren zunächst nicht bekannt. Erste große Aufgabe für Rudi Völler dürfte jedoch die Europameisterschaft im kommenden Jahr in Deutschland sein.

